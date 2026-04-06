Burhaniyeli emlakçının hayvan sevgisi takdir topladı

Ören Mahallesinde oturan 3 çocuk babası Fikret Zeybek'in hayvan sevgisi takdir topladı. Emlak Danışmanlığı yapan Zeybek, çocukluğundan beri hayvancılığın içinde olduğunu söyledi. Köpeğin her türlü aşı ve ilacını yaptırdığını kaydeden Fikret Zeybek, "Evimizin etrafında kediler var. Eşim ile birlikte onlara yiyecek ve su veriyoruz. Mutlu adını verdiğimiz köpeğimizi de her gün gezdiriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Herkesin hayvanlara sahip çıkmasını istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı