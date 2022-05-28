Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman hayatını kaybetti - Haberler

Burhaniye ilçesinde, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman (78) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süre önce kalbinden ameliyat geçiren Duman, dün sabah saatlerinde tekrar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Balıkesir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Burhaniye'de Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, geçirdiği kalp krizi sonucu Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakımda kalan Duman, dün akşam 22.00 sularında yaşamını yitirdi. Burhaniye 'de çok sevilen Ali Duman'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Burhaniye Ziraat Odası başkanlığını uzun bir sünedir devam ettiren Ali Duman'ın (78) cenazesi Tahtacı köyüne getirilerek burada kılınacak cenaze namazı sonrasında Tahtacı Köyü Mezarlığında toprağa verilecek. Ali Duman'ın ani ölümü büyük üzüntüye neden olurken, çok sayıda vatandaş da sosyal medyada taziye masajı yayınladı. Sahil Birlik Minibüs Kooperatifi Başkanı Şenal Kılçı, " Kimsenin aklına ölüm gelmiyor. Yoğun bakımdan çıkınca odasına gittim. O beni görünce sevinçten gözleri doldu. Sohbet ettik daha buradan cıkıp işine bakacaktı. Dün yine yanına vardım var mı istediğin hacı dedim. 2 gün daha yatacağım dedi. Akşam fenalaşmış yoğun bakıma almışlar akşamda Hakka yürüdü. Allah Rahmet eylesin" dedi. Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil de, " Ziraat Odasına ciddi bir ivme kazandıran dürüstlük timsali Ziraat Odası Başkanı Hacı Ali Duman (Ali Dayı) vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı. Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey ise, " Üyesi olduğum, Burhaniye Ziraat odasının başkanı ve değerli büyüğüm Ali Duman'ın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım: Merhum Ali dayımıza, Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye yazdı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel