Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı Kaymakam İlyas Memiş'e ziyarette bulundu

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı Kaymakam İlyas Memiş'e ziyarette bulundu

Yerel Haberler

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Oğuzhan İlban Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Oğuzhan İlban Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban fakülte dekanlığına asaleten atanması nedeniyle beraberinde Dekan Yardımcıları Doç Dr. Öğretim Üyesi Ali Solunoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu'ndan oluşan heyetle Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti.

Söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Memiş, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ayrıca dekanlık görevine asaleten atanmasından dolayı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlyas Memiş Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title