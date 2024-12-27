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Burhaniye'de Yaşlılar İçin Erken Yılbaşı Kutlaması

Burhaniye'de Yaşlılar İçin Erken Yılbaşı Kutlaması
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Burhaniye'deki Kenan Sucuoğlu Huzurevi'nde, Halk Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen etkinlikte yaşlılar, Türküler eşliğinde neşeli bir yılbaşı kutlaması yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu'nun sayesinde Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan yaşlılar erken yılbaşı kutladı. Zeki Selçuk yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, yaşlıların istediği türküleri seslendirirken, unutulmaz saatler yaşattı.

Burhaniye Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan 30 yaşlı için Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu unutulmaz bir konser verdi. Türkülere eşlik eden yaşlılar, huzurevi çalışanları ile birlikte oyunlar oynadı, halaylar çekti. Yaşlıların güzel bir gün geçirdiğini kaydeden Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tura Fırat Algül, "Türk Halk Müziği Koromuz erken yılbaşı kutlaması kapsamında huzurevine ziyarette bulunduk. Geleneksel hale gelen etkinliğimizde yaşlılarımıza güzel, duygusal, neşeli anlar yaşattık. Sevdikleri şarkıları hem onlarla birlikte söyledik. Hem de oynadık. Güzel bir zaman geçirdiler" dedi. Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler de, "Burhaniye Halk Eğitim Merkezindeki koro yeni yılı kutlamak üzere ve erken bir konserle kurumumuzdaki yaşlılarımızı mut ettiler. Her sene bunu yapıyorlar. Her sene bizi mutlu ediyorlar. Kendilerine minnettarız, müteşekkiriz" diye konuştu. Huzurevi sakinlerinden Saniye Küçükgüler de, "Yılbaşı eğlencesi yaptık. Çok güzel oldu. Sağ olun, Allah, razı olsun hepinizden. Çok memnun kaldık Tekrar bekleriz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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