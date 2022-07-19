Burhaniye'de Üniversiteye Hazırlık Kursu Başladı

Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde YKS'ye hazırlanacak öğrenciler için kurslarını başlattı.

BURSEM'de 6 hafta sürecek yaz kampında öğrenciler haftalık 30 saat ders ve 10 adet deneme sınavı ile eksiklerini kapatacak. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde tüm derslerden kurs alacak öğrenciler için okullar açıldığında da özel ders programı ve deneme sınavı programı uygulanacak. Yıl boyu sürecek kursların yanı sıra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti ile tercih döneminde de danışmanlık hizmeti verilecek. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik okul destek kursları İçin Ağustos ayında başvurular alınacak.

ANKA / Yerel