Burhaniye Ticaret Odası'ndan, Burhaniye CHP İlçe Teşkilatına Ziyaret

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve yeni oluşturulan yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelinerek başarı temennileri paylaşıldı.

CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen buluşmada, yeni yönetimin göreve başlaması dolayısıyla "hayırlı olsun" dilekleri iletilirken, Burhaniye'nin ekonomik ve sosyal yapısına dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, Meclis Başkanı Erhan İnam ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ile yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.