Haberler

Burhaniye Ticaret Odası'ndan, Burhaniye CHP İlçe Teşkilatına Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ile yeni yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulunarak, başarı dileklerini iletti ve karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ile yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve yeni oluşturulan yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelinerek başarı temennileri paylaşıldı.

CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen buluşmada, yeni yönetimin göreve başlaması dolayısıyla "hayırlı olsun" dilekleri iletilirken, Burhaniye'nin ekonomik ve sosyal yapısına dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, Meclis Başkanı Erhan İnam ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ile yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA / Yerel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? İlk ağızdan yanıt
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
title