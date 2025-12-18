Burhaniye Ticaret Odası'ndan, Burhaniye CHP İlçe Teşkilatına Ziyaret
(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ile yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.
Kaynak: ANKA / Yerel