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Burhaniye'de Sünnet Düğününde Lüks Otomobil Yerine Güreş Devesi Tercih Edildi

Burhaniye'de Sünnet Düğününde Lüks Otomobil Yerine Güreş Devesi Tercih Edildi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sünnet düğününde çocuklar lüks otomobiller yerine güreş devesi ile taşındı. 3 bin 500 kişinin katıldığı etkinlikte, baba Abdullah Aydoğdu değişiklik yapmak istediklerini belirtirken, deve yetiştiricisi develerin özel bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi ilginç bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptı. Aile çocuklarını lüks otomobiller ile gezdirmek yerine güreş devesini tercih etti. Baba Abdullah Aydoğdu, "Lüks arabalarla sünnet cemiyetleri devamlı olan şeylerdi. Biz değişiklik olsun diye deveye bindirelim dedik" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde lüks araçlar ile sünnet konvoyu yapmak yerine güreş devesi ile sünnet konvoyu yaptılar. 16 bayrak ve mehteran eşliğinde sünnet çocuğu Yusuf Ali Aydoğdu, bölgenin simgelerinden güreş devesi ile sünnet konvoyu yaptı. 3 bin 500 kişinin katıldığı sünnet cemiyetinde davetliler deve üzerindeki sünnet çocuğuna büyük ilgi gösterdi.

Bölgesel değerlere önem verdiğini ifade eden baba Abdullah Aydoğdu, "Lüks arabalarla sünnet cemiyetleri devamlı olan şeylerdi. Biz değişiklik olsun diye deveye bindirelim dedik. Mehteran gösterisi, bayraklarla beraber çok güzel bir şölen yaşattık misafirlerimize. Gelen misafirlerimizin de hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepsine. Çok güzel bir şenlik oldu" diye konuştu.

Develerin sünnet için özel olarak hazırlandığını söyleyen deve yetiştiricisi Mehmet Reşit, "Çok değerliler. Atlar gibi bunlar da çok değerli. Özel sporları var, özel yerleri var, özel bakımları var bunların da. Bayağı büyük, çok ilgi çekiyorlar. Devemizi gördüğünüz gibi komple süslüyoruz, hazırlıyoruz. Sünnet cemiyetine en uygun deveyi götürüyoruz. Sünnet çocuğunu rahat taşıyabilecek şekilde, en güzel şekilde süsleyip sünnet cemiyetine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Reşit, güreş develeri ile sünnet konvoylarının Burhaniye'nin yanı sıra Edremit ve Ayvalık ilçelerinde de rağbet gördüğünü ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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