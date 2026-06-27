Balıkesir'de Sağlık Çalışanları Sahilde Çevre Temizliği Yaptı

(BALIKESİR) - Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Ören Sahili'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde sağlık çalışanları, gönüllüler ve vatandaşlar bir araya geldi. İlçe Sağlık Müdürü Betül Erten Akbey, amaçlarının yalnızca çöp toplamak değil, çevre konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ören Sahili'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde sağlık çalışanları, gönüllüler ve vatandaşlar sahil boyunca çöp topladı.

İlçe Sağlık Müdürü Betül Erten Akbey'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Ören Mahallesi'nde Öğretmenevi önünde bir araya geldi. İlk olarak Ören Meydanı'nda temizlik yapan grup, daha sonra Ören Plajı'na geçerek sahildeki atıkları topladı.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Betül Erten Akbey, amaçlarının yalnızca çöp toplamak olmadığını belirterek, "Hem kendimize hem de geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir çevreyle mümkün. Bu nedenle vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinliğe destek veren kurum ve gönüllülere teşekkür eden Akbey, çevre temizliği çalışmalarının devam edeceğini kaydederek, "Önemli olan sadece bugün çöp toplamak değil, çevremizi kirletmemek ve gördüğümüz atıkları toplayarak yaşadığımız çevreye sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Edremit Daimi Gezginler Grubu adına konuşan Arif Karagüdük ise çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Karagüdük, "Bu tür çalışmaların Edremit Körfezi'ndeki diğer ilçelerde de gerçekleştirilmesini ve farkındalık oluşturmasını diliyoruz. Etkinliği düzenleyen Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Toplanan çöpler poşetlenerek konteynerlere bırakılırken, katılımcılar çevrenin korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu

Kaynak: ANKA