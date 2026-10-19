Burhaniye'de sabah namazı buluşması Mehmet Kocaatlı Camii'nde yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabah namazı buluşmalarının bu haftaki adresi Mehmet Kocaatlı Camii oldu.

Burhaniye Müftülüğünün başlattığı 'sabah namazı buluşmaları' kapsamında çok sayıda vatandaş Mehmet Kocaatlı Camii'nde bir araya geldi. Kılınan namazın ardından Kocacami müezzini İsmail Baydemir'in çektiği zikre cemaat eşlik etti. Daha sonra vaiz Mahmut Vanlıoğlu, bazı ayet ve hadislerden örnekler verdi. Allah'ın sabahın seherinde buluşturduğunu kaydeden Mahmut Vanlıoğlu, "Bizleri burada buluşturan Allah'ımıza çok şükür. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilelim. Cemaatte olmakta rahmet vardır. Allah, namazlarımızı kabul etsin. Burada tekbirler getirdik. Zikir yaptık. Allah'ı tesbih ettik. Dünyada canlı cansız her şey Allah'ı tesbih eder. Ama biz bunu bilemeyiz. Allah tekrarını kısmet etsin. Yaratılmışların en hayırlısı insandır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Aciz olan ihtiyacı olan bizleriz. Rabbim bizi itaat edenlerden eylesin. Sabahınız hayır olsun. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Program sonunda imam Mustafa Aydın'ın öncülüğünde katılımcılara çorba ikramı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı