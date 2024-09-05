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Burhaniye'de Kaymakam Memiş, şehit ailesini ziyaret etti

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Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş, şehit Jandarma Yüzbaşı Kamil Aşık'ın ailesini ziyaret etti. Pelitköy Mahallesindeki ziyarette, şehit babası Fehmi Aşık ve annesi Gülşen Aşık ile bir araya gelen Memiş, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti. Şehit babası Aşık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam'a teşekkür etti. Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü de katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı İlyas Memiş, şehit Jandarma Yüzbaşı Kamil Aşık'ın ailesini ziyaret etti. Pelitköy Mahallesine giden Memiş, şehit babası Fehmi Aşık ve annesi Gülşen Aşık'ı evlerinde ziyaret etti.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, şehidin annesi ve babasının hal hatırını sorarak devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren şehit babası Fehmi Aşık'ta Kaymakam İlyas Memiş'e teşekkür etti. .Ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan ve Emniyet Müdürü Faik Karabaş eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlyas Memiş Burhaniye Pelitköy Jandarma Güvenlik Politika Gülşen Yerel

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