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Balıkesir'de Kadınların Yıl Boyu Yaptığı Resimler Sergilendi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan kadınların yaptığı resimler sergilendi. Atatürk İlkokulu'nda açılan sergiye çok sayıda davetli katıldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Müdürlüğü'nce düzenlenen kurslara katılan kadınların yaptığı resimler sergilendi.

Burhaniye Halk Eğitimi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınların yaptıkları resimler sergilendi. Atatürk İlkokulu'nda açılan sergiye çok sayıda davetli katıldı.

Sergiyi beğenen vatandaşlar kadın ressamları kutlarken, kurs öğretmeni Gülsün Çeker, sergiyi gezenlere teşekkür etti. Serginin ilgi gördüğünü kaydeden Çeker, "Sene boyunca yaptığımız çalışmalarımızı, Halk Eğitim kurslarındaki arkadaşlarımızın ürettiği resimleri bugün sanatseverlerle bu sergide buluşturmayı hedefledik. Çalışmalarımızı temel eğitimlerde başlatıp renk çalışmalarıyla devam ettirdik. Birçok sanatçıdan, ustadan örnek resimleri arkadaşlarımızla beraber yaptık" dedi.

Kaynak: ANKA
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