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Burhaniye'de Gazeteci Şenol Torlak hayatını kaybetti

Burhaniye'de Gazeteci Şenol Torlak hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde uzun yıllardır gazetecilik yapan Şenol Torlak, 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, uzun yıllardır gazetecilik yapan Şenol Torlak hayatını kaybetti. Torlak için Kocamide düzenlenen cenaze töreni meslektaşları ile yüzlerce sevenini buluşturdu.

Burhaniye'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Şenol Torlak, iki aydır tedavi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesinde 66 yaşında hayatını kaybetti. Torlak'ın vefatı, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Burhaniye'de önemli haberlere imza atan Burhaniye Gündem Gazetesi Editörü Torlak, bir süre önce geçirdiği beyine pıhtı atmasına bağlı gelişen rahatsızlık nedeniyle en son tedavi gördüğü Balıkesir'deki Atatürk Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Şenol Torlak için Burhaniye Koca Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ile meslektaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Torlak'ın naaşı, İstanbul'a gönderilirken, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde toprağa verileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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