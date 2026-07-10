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Burhaniye de emekli astsubay törenle toprağa verildi

Burhaniye de emekli astsubay törenle toprağa verildi
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Burhaniye'de 70 yaşında hayatını kaybeden emekli Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Mazlum Alamur için Kocacami'de askeri tören düzenlendi. Bayrağa sarılı tabutu askerler tarafından taşınan Alamur, Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burhaniye ilçesinde, emekli Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Mazlum Alamur hayatını kaybetti. Alamur için Kocacami önünde askeri tören düzenlendi.

Burhaniye'de oturan 70 yaşındaki emekli Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Mazlum Alamur hayatını kaybetti. Alamur için Kocacami de kılınan namazın ardından askeri tören düzenlendi. Alamur'un bayrağa sarılı tabutu askerler tarafından taşınırken, Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, ailesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği yetkilileri ve sevenleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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