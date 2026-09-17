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Burhaniye’de çıkılmayan minareler kargalara mesken oldu

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Burhaniye’de çıkılmayan minareler kargalara mesken oldu
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ezanın merkezi sistemden okunması nedeniyle çıkılmayan minareler kargalara mesken oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ezanın merkezi sistemden okunması nedeniyle çıkılmayan minareler kargalara mesken oldu. Ören Mahalle Camii'nde minareye çıkan Halil Yumuştu, kargaların getirdiği ağaç ve dal parçalarını temizlerken, kargaların girmemesi için de önlem aldıklarını söyledi.

Burhaniye'de ezanın merkezi sistemden okunması nedeniyle yıllardır çıkılmayan minareler kargalara mekan oldu. Çok sayıda minare kargaların yuva yapmak için getirdiği çöplerle doldu. Ören Camii minaresinde, görevlilerle birlikte temizlik yapan Halil Yumuştu, "Ezan merkezi sistemden okunduğu için birçok minareye yıllardır çıkılmıyor. Onun için minareler kargalara mekan oldu. Kargaların getirdiği ağaç dalları ve otları temizledik. Kargaların girmemesi için de pencerelere kafes teli taktık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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