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Burhaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Burhaniye'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbozlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, bugün aynı bölgede yeniden çıktı.

Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 40 yer personeli katıldı.

Kara ve hava ekiplerinin erken ve etkin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangında yaklaşık 10 dekarlık fıstıkçamı ve kızılçam ormanının zarar gördüğü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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