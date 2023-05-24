Burhaniye Belediyespor Briç Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda
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Türkiye Briç Federasyonu 2023 Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası Güney Marmara Bölge Elemeleri’nde, Burhaniye’yi temsil eden Burhaniye Belediyespor Briç Kulübü 7. sırayı alarak, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Türkiye Briç Federasyonu 2023 Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası Güney Marmara Bölge Elemeleri'nde, Burhaniye'yi temsil eden Burhaniye Belediye spor Briç Kulübü 7. sırayı alarak, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Burhaniye Belediye spor Briç Kulübü, 19-21 Mayıs arasında Bursa Briç Kulübü'nde düzenlenen turnuvada, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 22 Temmuz'da Eskişehir'de başlayacak Türkiye Şampiyonası'nda yer alacak ekip, Burhaniye'yi Türkiye genelindeki şampiyonada temsil edecek.
Burhaniye Belediye spor'un farklı spor dallarındaki başarılarından mutluluk duyduklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Briç takımımızı tebrik eder, Türkiye Şampiyonası'nda da başarılar dilerim" dedi.