Burhaniye Belediyesi'nin Sıcak Yemek Hizmeti Devam Ediyor

Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı sıcak yemek servisi hizmeti devam ediyor. Burhaniye Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine belediye araçlarıyla görevli personel tarafından teslim ediliyor.

Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı sıcak yemek servisi hizmeti devam ediyor. Burhaniye Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine belediye araçlarıyla görevli personel tarafından teslim ediliyor.

Burhaniye'nin merkez ve kırsal mahallelerinde yalnız yaşayan yaşlılara, engellilere ve yemek yapma olanağı olmayan vatandaşlara her gün Burhaniye Belediyesi tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor.

Günlük 400 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Engin Demir, hizmete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Günlük olarak sıcak yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burhaniye Belediyesi olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müzce dezavantajlı vatandaşlarımız için her alanda yardımlarımız ve desteklerimiz sürüyor. Yaptığımız kapsamlı araştırmalar ile bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımlarını ulaştırıyoruz."

Pandemi döneminde de maddi duruma bakılmaksızın talep eden herkese sıcak yemek servisi yaptıklarını ve her daim vatandaşlarla birlik içerisinde olduklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde, toplumsal dayanışmanın bir örneği olarak, gizlilik ilkelerine uyarak yaptığımız bu hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.