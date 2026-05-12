Burdur'da Taksi Hırsızlığında Şüpheli Akıl Hastanesine Sevk Edildi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da durakta park halindeki taksiyi çalan şüpheli, aracın sahibi tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Konak Mahallesi Taksi Sokak üzerinde park halinde bulunan M.Ö'ye ait taksiye gelen H.H.K, aracın kapısını açarak direksiyon başına geçti. Aracı çalıştıran şüpheli, taksiyle cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Kavşakta yavaşlayan aracı gören taksi sahibi M.Ö. ise koşarak aracın peşine düştü. Araca ulaşan taksi şoförü, kapıyı açarak şüpheliyi araç içerisinde yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli H.H.K'nin polis ekiplerine, "Araçla tur atıp, mazotunu doldurup getirecektim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan H.H.K, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, eyleminin anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığının tespiti için 3 hafta süreyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA