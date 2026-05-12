Burdur'da Taksi Hırsızlığında Şüpheli Akıl Hastanesine Sevk Edildi

Burdur'da park halindeki taksiyi çalan bir şüpheli, aracın sahibi tarafından durakta yakalandı. Olay üzerine güvenlik güçleri harekete geçti ve şüpheli, akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

Edinilen bilgilere göre, Konak Mahallesi Taksi Sokak üzerinde park halinde bulunan M.Ö'ye ait taksiye gelen H.H.K, aracın kapısını açarak direksiyon başına geçti. Aracı çalıştıran şüpheli, taksiyle cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Kavşakta yavaşlayan aracı gören taksi sahibi M.Ö. ise koşarak aracın peşine düştü. Araca ulaşan taksi şoförü, kapıyı açarak şüpheliyi araç içerisinde yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli H.H.K'nin polis ekiplerine, "Araçla tur atıp, mazotunu doldurup getirecektim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan H.H.K, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, eyleminin anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığının tespiti için 3 hafta süreyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA
