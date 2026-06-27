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Burdur'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Burdur'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 41 yaşındaki Hasan Akay hayatını kaybetti. Şüpheli A.Ç. gözaltına alındı.

(BURDUR) - Burdur'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Burdur'un Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde gece saatlerinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 41 yaşındaki Hasan Akay hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Akay ile A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.Ç, yanında bulunan silahla Hasan Akay'a ateş etti. Sırtından vurulan Akay ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Akay, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Akay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi A.Ç. ise "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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