Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Burdur'da etkinlik düzenlendi.

Burdur Valiliği ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü Programı çerçevesinde İstasyon Çay Bahçesi'nden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, yürüyüşün ardından otizmli bireylerle ve gönüllülerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirdi.

Otizmli bireyler için yapılan el işlerinin bulunduğu stantlar Vali Türker Öksüz ve beraberindeki protokol üyelerince gezildi. - BURDUR