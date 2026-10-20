Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi, sanığa 39 yıl 6 aya kadar hapis istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi, sanığa 39 yıl 6 aya kadar hapis istendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da 62 yaşındaki A.K. hakkında cinsel saldırı girişimi ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu sanık 18 yıl 3 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak. Mağdur hakkında ruhsatsız silah suçundan 2-4 yıl hapis istendi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR) - Burdur'da 62 yaşındaki A.K'nin, araç içerisinde E.H'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı, karşı koyması üzerine başından tabancayla ağır yaraladığı suçlamasına ilişkin iddianame kabul edildi. Sanık A.K, "cinsel saldırı", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 39 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, inceleme soncunda iddianamenin kabulüne hükmetti.

İddianamede, merkezdeki Şeker Plajı bölgesinde 8 Mayıs 2026 akşamı sanık A.K'nin (62), aynı araçta bulunan ve resmi kayıtlarda 2011 doğumlu olduğu belirtilen E.H'yi başından silahla yaraladığı ifade edildi.

Ağır yaralanan E.H'nin yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra bilincinin açıldığı ve ifadesinin alındığı aktarılan iddianamede, E.H'nin ifadesinde A.K'nin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını, karşı koyması üzerine silahla başından vurduğunu anlattığı bildirildi.

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda E.H'nin kemik yaşının 18 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almış olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Halen tutuklu bulunan sanık A.K. "cinsel saldırı", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 18 yıl 3 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

İddianamede "müşteki-sanık" E.H'nin de "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: ANKA
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor

MEB duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu
Pasifik'te sular ısınıyor! Çin donanması ABD'ye karşı harekete geçti

Dünya diken üstünde! Donanmaya verilen emir tansiyonu yükseltti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

Zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Ekipler harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü

Lüks markalar tablalara düştü! Görenler şaşkına döndü
82 yıl sonra bir ilk! Başbakan baba oluyor

Eşcinsel başbakan baba oluyor! Müjdeyi ultrason fotoğrafıyla verdi
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili belli oldu