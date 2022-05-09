Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı

BÜNYAN, KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediyesi ekipleri, ilçedeki sineklenmeye karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Mevsimsel koşulları göz önüne alan Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; larvaların ve haşerelerin üreme alanları olan yağmur kanalları, kanalizasyon hatları, dere yatakları ile durgun su ve bataklık alanlarda kışlak mücadelesi çerçevesinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Yumurtaların larva, pupa ve ergin sivrisinek haline dönüşümünü engellemek için yapılan ilaçlama ile söz konusu sivrisinek popülasyonunu en aza indirip buna bağlı oluşabilecek hastalıkları minimize etmek için verilen eğitim ile çalışmalara başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada çalışmaların yıl boyunca periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, erken dönemde yapılan larva mücadelesi önemli olduğunu ifade ederek, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak için belediye ekiplerinin kesintisiz görevde olduğu belirtti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel