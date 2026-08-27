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Adana'da Buzhane Çalışanları Sıcaktan Kaçıyor

Adana'da Buzhane Çalışanları Sıcaktan Kaçıyor
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Adana'da hissedilen 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinlemek için yöntemler ararken, buzhanede çalışanlar günü sıfırın altında geçiriyor. Çalışanlar, dışarısı fırın gibi olsa da içeride üşüdüklerini ve işlerini sevdiklerini belirtiyor.

Adana'da hava sıcaklıklarının hissedilen 40 dereceyi aşmasıyla birlikte kentte yaşayan vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, buz satışı yapılan buzhanede çalışanlar ise günün büyük bölümünü sıfırın altında sıcaklıkta geçiriyor.

Adana'da termometrelerin yüksek seviyeleri göstermesiyle birlikte dışarıda kavurucu sıcak hava etkili olurken, buzhanenin içerisi ise adeta başka bir dünyayı andırıyor. Dışarıda 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen buzhanenin içerisine giren çalışanlar, gün boyunca sıfırın altında sıcaklıkta çalışıyor. Dışarıda vatandaşlar sıcak havadan korunmak için gölge alanlara ve klimalı ortamlara yönelirken, buzhanede çalışanlar ise sıcak havanın etkisini neredeyse hiç hissetmiyor.

"Yazın burada üşüyoruz, o yüzden işimi seviyorum"

İşinin güzel olduğunu ve çok sevdiğini söyleyen Mehmet Sadık Özgün, "Dışarıya siparişe gidiyorum sıcaktan ölüyorum. Kapıya çıkılmıyor sıcaktan. Burası mis gibi. Bizim burada işimiz güzel. Bazen mont giyiyoruz, o kadar soğuk burası. Ama kapıya çıkılmıyor çünkü ateş gibi. Adana sıcağına dayanılmıyor. Dışarısı fırın gibi ama buraya girdiğimizde insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Yazın burada üşüyoruz, o yüzden işimi seviyorum. Adana'nın sıcağı meşhur, burada dışarısı yaz içerisi kış. Bazen dayanamayıp buz alıp yüzüme vuruyorum" dedi.

"Dışarıda pişince direkt buraya giriyoruz ve çıkmıyoruz"

Sadık Ayaz ise dışarının çok sıcak olduğunu ifade ederek, "Biz kendimizi bu depoya kapattık, burası daha güzel. Burası artık bizim yaşam alanımız oldu. Dışarıda pişince direkt buraya giriyoruz ve çıkmıyoruz. İnsanlar bu sıcakta arayıp bulamıyor ama biz bu serinlikte çalışıyoruz. Satışını yaptığımız balıkları bile dışarı çıkartmıyoruz. Balıklar bile dayanamıyor sıcağa. Gerisini siz düşünün" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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