Bülent Ecevit Kültür Merkezi Yeniden Antalyalıların Hizmetinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içerisindeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yürüttüğü yenileme çalışması tamamlandı. Yenilenen Kültür Merkezi ilk olarak Köy Enstitüleri'nin 83. kuruluş yıl dönümü anısına düzenlenen programa ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent belleğinde önemli yer eden ve uzun süredir atıl durumdaki Karaalioğlu Parkı içerisindeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. Kültür Merkezi, içerisinde ve çevresinde yürütülen tadilat, teknik altyapı ve peyzaj çalışmaları ile daha modern bir görünüme kavuştu.

KÖY ENSTİTÜLERİ ANISINA SERGİ

Yenilenen Bülent Ecevit Kültür Merkezi ilk etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Köy Enstitüleri'nin 83. kuruluş yıl dönümü anısına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği iş birliği ile 'Aksu Köy Enstitüsü' resim sergisi ve 'Köy Enstitülülerinden Kent Enstitülerine' konulu konferans düzenlendi.

Sergi, 1940 yılında kurulan Aksu Köy Enstitüsü'nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı çalışmaları ve sürdürülen faaliyetleri gösteren fotoğraflardan oluşuyor. Tarihi bir zaman yolculuğuna çıkaran sergi, 25 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak. Program kapsamında ayrıca Prof. Dr. Adil Türkoğlu da 'Köy Enstitülülerinden Kent Enstitülerine' konulu bir konferans verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi İsmail Oskay, çalışmaları tamamlanan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin anlamlı bir etkinlik ile yeniden hizmete girdiğini kaydederek, "Daha önceki dönemde atıl durumda bırakılan Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Muhittin Böcek Başkanı'mızın talimatıyla yenilendi. Merkez bundan sonra birçok etkinliğe ve programa ev sahipliği yapabilecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin ilk etkinliğinin de böyle anlamlı bir etkinlikle ile açılmasını istedik" dedi.

NİKAH SALONU, SANAT GALERİSİ VE SOSYAL ALANLAR

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, nikah salonu da yenilendi. Tekrar özel günlere ev sahipliği yapacak nikah salonunda kongre ve çalıştaylar da düzenlenebilecek. Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin önemli sanatçılarından ressam, gazeteci-yazar Fikret Otyam'ın adını taşıyacak bir de sanat galerisi yer alacak.

YEŞİL ALANLAR YÜZDE 40 ARTIRILDI

Yenileme projesinde kültür merkezi çevresinde peyzaj çalışmalarına ağırlık verildi. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından mevcut yeşil alanlar yüzde 40 artırıldı. Proje kapsamında Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin Beydağları ve Akdeniz manzaralı seyir terası bölümünde de yenileme çalışması yapıldı. Vatandaşların nikah öncesi ve sonrası Akdeniz manzarası eşliğinde çay kahve içebilecekleri yemek yiyebilecekleri sosyal alanlar daha modern hale getirildi.