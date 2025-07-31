Buharkent'te İncir Bahçelerinde Pestisit Denetimleri Sürüyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, 2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Kalıntısı Programı çerçevesinde incir bahçelerinden alınan numunelerin laboratuvar analizleri sürüyor.

Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinden biri olan Buharkent'te, ürün kalitesini korumak ve insan sağlığını tehdit eden kalıntı riskini en aza indirmek amacıyla pestisit denetimleri sürdürülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, hasat öncesi dönemde bahçelerden incir numuneleri alınarak laboratuvara gönderiliyor. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Kalıntısı Programı kapsamında ilçemiz incir bahçelerinden etephon analizi için numune alarak laboratuvara göndermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlçe genelinde yürütülen numune alma çalışmalarının hasat dönemine kadar belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - AYDIN