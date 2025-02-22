Buharkent'te Geri Dönüşüm ve Katı Atık Bilgilendirmesi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma tarafından vatandaşlara geri dönüşüm ve katı atık konularında bilgilendirmede buunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince Buharkent ilçesine bağlı mahallelerde ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak ve insanları bilinçlendirmek amacıyla "Temiz İnsan, Temiz Doğa" mottosuyla geri dönüşüm ve katı atık yöntemi konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN