Buharkent İlçe Emniyet Amirliği'ne İki Yeni Araç
Aydın'ın Buharkent İlçe Emniyet Amirliği, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 2 yeni araçla hizmetlerine devam ediyor. İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek emniyet güçlerine kolaylıklar temenni etti.
Aydın'ın Buharkent İlçe Emniyet Amirliği emrinde kullanılmak üzere 2 yeni araç hizmete girdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Buharkent İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde hizmet vermek üzere 2 yeni araç gönderildi. Araçlar ilçe emniyet amirliği önünde sergilendi. Buharkent İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek suç ve suç unsurlarına karşı etkin mücadelede emniyet güçlerine kolaylıklar dileyerek; yeni araçların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Araçlar, yapılan dua ve dualarla kullanıma sunulurken, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği tarafından suçla mücadelede etkinliklerinin artacağı ifade edildi. - AYDIN