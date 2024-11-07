Buharkent İlçe Emniyet Amirliği'ne İki Yeni Araç

Aydın'ın Buharkent İlçe Emniyet Amirliği emrinde kullanılmak üzere 2 yeni araç hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Buharkent İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde hizmet vermek üzere 2 yeni araç gönderildi. Araçlar ilçe emniyet amirliği önünde sergilendi. Buharkent İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek suç ve suç unsurlarına karşı etkin mücadelede emniyet güçlerine kolaylıklar dileyerek; yeni araçların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Araçlar, yapılan dua ve dualarla kullanıma sunulurken, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği tarafından suçla mücadelede etkinliklerinin artacağı ifade edildi. - AYDIN