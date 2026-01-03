Haberler

Budo'dan 8 Sefer İptali

Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın gerçekleştirmeyi planladığı 8 seferi iptal etti. İptal olan seferler arasında Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa, Bursa-Armutlu ve Armutlu-İstanbul seferleri yer alıyor.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre; saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş),08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: ANKA / Yerel
