Budo'dan 8 Sefer İptali

(BURSA) - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 8 seferi iptal etti.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre; saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş),08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.