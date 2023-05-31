Buca Belediyesi, Dijital Dershane'nin Deneme Sınavlarında Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına ücretsiz dijital eğitim platformu Dijital Dershane'yi hayata geçiren Buca Belediyesi, çevrim içi deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Dijital Dershane'de Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için düzenlenen çevrim içi deneme sınavlarında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Buca Belediyesi Dijital Dershane tarafından hazırlanan deneme sınavlarında LGS alanında Alper Doruk Yıldız birinci, Eda Adaşlık ikinci, Ece Edemen de üçüncü oldu. YKS alanında ise Ayşe Öğütlü birinciliği elde ederken Umut Çağan Uslu ikinci, Arda Ayan ise üçüncü oldu. Öğrencilere ödüllerini, Başkan Kılıç takdim etti.

Dijital Dershane ile 12 bin gence ulaştıklarını aktaran Başkan Kılıç, hedeflerinin daha çok öğrenciye ulaşmak olduğunu belirtti. Başkan Kılıç, şöyle konuştu:

"Hedeflerine giden yolda gençlerimizin yoldaşları olmaya devam edeceğiz. Bizler, onlar için çalışacağız. Onlar da başarıları ile bizleri mutlu etmeye devam edecekler. Böylelikle el birliği ile Buca'mızı eğitimde marka bir kent yapacağız. Gençlerimizi gösterdikleri başarı ve azimden dolayı tebrik ediyorum."