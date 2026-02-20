Bu köyde Ramazan pideleri ücretsiz

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük Köyü Muhtarlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz pide ikram edilmeye başlandı.

Bözhüyük Muhtarı Ramazan Arıçam, yaptığı açıklamada, geçen yıl yatırımla köylerine kazandırdıkları fırının iki yıldır vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Muhtarlığın mübarek ramazan ayı boyunca köylerindeki bütün ailelere ücretsiz pide dağıtma kararı aldığını aktaran Arıçan,"Bu güzel hizmete geçen yıl başladık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bunu geleneksel hale getirmeye karar verdik. Bu yılda ücretsiz pide dağıtımına başladık. Köyümüzdeki her hane, fırınımızdan pidelerini ücretsiz alıyor.

Günde 500 ila 600 civarında Ramazan pidesi dağıtımı yapıyoruz. Bozhüyük, ilçemizin en fazla nüfusa sahip köyüdür. Ramazan ayında merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere diyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı