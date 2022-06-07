Yağmur sularından kaçan vatandaşların renkli görüntüleri - Haberler

Yağmur sularından kaçan vatandaşların renkli görüntüleri

Bir anda yağdı, saniyeler içerisinde caddeler göle döndü

ERZURUM - Erzurum'da bir anda başlayan sağanak yağmur cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Biriken yağmur sularından kaçan vatandaşlar akrobatik hareketlerle kaldırımdan atlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da akşam saatlerinde bir anda başlayan sağanak yağışla saniyeler içerisinde cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yağmura yakalanan vatandaşlar durak ve iş merkezlerine sığındı. Cumhuriyet Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise zor durumda kaldı. Cadde üzerinde biriken yağmur sularından kaçmak isteyen vatandaşlar akrobatik hareketlerle kaldırımdan atlamaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Kimi hızını almak için geriye açılarak atladı, kimi ise cesaret edemeyip arkadaşlarının yardımını bekledi. Kameraya yansıyan görüntüler gülümsetti.