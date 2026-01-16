Haberler

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı araştırma merkezlerinde incelemelerde bulundu

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı araştırma merkezlerinde incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite bünyesindeki araştırma merkezlerinde incelemelerde bulunarak, projeler ve altyapı hakkında bilgi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite bünyesindeki araştırma merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen program kapsamında ilgili merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, merkezlerin mevcut altyapısı, laboratuvar olanakları ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın devamında laboratuvarları gezen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde kullanılan cihazlar ile teknik donanımları yerinde inceleyerek, yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin araştırma kapasitesine sağladığı katkılara dikkat çekti. İncelemeler sırasında araştırma merkezlerinin mevcut durumu ele alınırken, altyapı imkanlarının güçlendirilmesi ve yürütülen bilimsel çalışmaların daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Araştırma merkezlerimiz üniversitemizin bilimsel üretim gücünü artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Altyapımızı güçlendirerek bilimsel çalışmaların daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Süper Lig devine 2.01'lik golcü

Süper Lig devine 2.01'lik golcü
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı