BŞEÜ Genel Sekreterliğe Muhammet Büyük atandı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genel Sekreterliğe Muhammet Büyük atandı. Özgür Özcan'ın görev süresinin dolmasının ardından Büyük, göreve başladı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genel Sekreterliğe Muhammet Büyük artandı.
BŞEÜ Genel Sekreteri Özgür Özcan'ın görev süresinin dolmasının ardından yerine Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Büyük artandı. Büyük Kayseri Melikgazi Osman Ulubaş İlkokulu Sınıf Öğretmeni iken 2014 yılında Eskişehir İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştı. Ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevine getirilen Muhammet Büyük, geçtiğimiz pazartesi günü göreve başladı.
Öte yandan Rektör Yardımcısı görevlerine Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Nazile Ural atandı. - BİLECİK