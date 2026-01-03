Haberler

BŞEÜ Gençlik ve İnovasyon Kulübü'nden huzurevi ziyareti

BŞEÜ Gençlik ve İnovasyon Kulübü'nden huzurevi ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübü, yeni yılın ilk gününde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladı. Kulüp Başkanı Emir Arslan Karlıdağ, etkinliğin amacını insani bir sorumluluk olarak tanımladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gençlik ve İnovasyon Kulübü, yeni yılın ilk günlerinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Gençlik ve İnovasyon Kulübü Başkanı Emir Arslan Karlıdağ öncülüğünde kulüp yönetimi yeni yılın ilk günlerinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Emir Arslan Karlıdağ, ziyaretin amacının yaşlı bireylerle bir araya gelerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu belirterek, "Yeni yılın ilk günlerinde büyüklerimizi ziyaret etmenin, onların yanında olmanın daha anlamlı olacağını düşündük. Bu ziyaret bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktu."

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet eden kulüp yönetimi, samimi anlar yaşadı. Gençlik ve İnovasyon Kulübü'nün bu davranışı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversite gençliğine örnek oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?