BŞEÜ Gençlik ve İnovasyon Kulübü'nden huzurevi ziyareti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gençlik ve İnovasyon Kulübü, yeni yılın ilk günlerinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Gençlik ve İnovasyon Kulübü Başkanı Emir Arslan Karlıdağ öncülüğünde kulüp yönetimi yeni yılın ilk günlerinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Emir Arslan Karlıdağ, ziyaretin amacının yaşlı bireylerle bir araya gelerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu belirterek, "Yeni yılın ilk günlerinde büyüklerimizi ziyaret etmenin, onların yanında olmanın daha anlamlı olacağını düşündük. Bu ziyaret bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktu."

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet eden kulüp yönetimi, samimi anlar yaşadı. Gençlik ve İnovasyon Kulübü'nün bu davranışı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversite gençliğine örnek oldu. - BİLECİK