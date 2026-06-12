Haberler

Bilecik'te 2 bin lise öğrencilerine kariyer yolculuğunda güçlü destek

Bilecik'te 2 bin lise öğrencilerine kariyer yolculuğunda güçlü destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, lise öğrencilerinin üniversite tercih süreçlerine destek olmak amacıyla 'Akademi-Lise Buluşmaları' düzenledi. 54 akademisyenin katılımıyla 37 bölüm tanıtıldı, 2 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) lise öğrencilerinin üniversite tercih süreçlerini bilinçli ve doğru bilgiler ışığında gerçekleştirmelerine katkı sunmak amacıyla bir program düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, lise öğrencilerinin üniversite tercih süreçlerini bilinçli ve doğru bilgiler ışığında gerçekleştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 'Akademi-Lise Buluşmaları' etkinlikleri başarıyla tamamlandı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik kapsamlı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Üniversitemizden 54 akademisyenin aktif katılım sağladığı etkinliklerde, 37 farklı bölüm ve program hakkında bilgilendirme yapıldı.

2 binin üzerinde lise öğrencisine ulaşıldı

Toplam 52 programın düzenlendiği Akademi-Lise Buluşmaları çerçevesinde 2 binin üzerinde lise öğrencisine ulaşılarak, öğrencilerin kariyer planlamalarına yön verecek nitelikli bir rehberlik hizmeti sunuldu. Etkinlikler süresince akademisyenlerimiz tarafından aktarılan güncel ve doğru bilgiler sayesinde öğrencilerin üniversite ve meslek tercihleri konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Program sonunda gerçekleştirilen değerlendirme anketlerinde elde edilen yüzde 90'ın üzerindeki memnuniyet oranı, etkinliklerin öğrenciler nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuba Keleş:

başarılı bir uygulama olmuş ama avrupa ülkelerinde bu tür rehberlik sistemleri çok daha erken başlıyor ve daha derinlemesine işleniyor bizde biraz geç kalıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaria Kardaş:

yıllar geçiyor ama insanlar hala tercih aşamasında doğru kararlar veremiyorlar bu tür etkinlikler yapılsa da aynı yanlışlar tekrarlanıyor maalesef

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Özkan Bay:

çok güzel bir girişim bence hocalar emek vermiş öğrencilere doğru yön göstermek lazım ki bilinçli karar versinler bu tür programlar devam etmeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasında patlama
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Antalya'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest

Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu