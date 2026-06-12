Bilecik'te 2 bin lise öğrencilerine kariyer yolculuğunda güçlü destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) lise öğrencilerinin üniversite tercih süreçlerini bilinçli ve doğru bilgiler ışığında gerçekleştirmelerine katkı sunmak amacıyla bir program düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, lise öğrencilerinin üniversite tercih süreçlerini bilinçli ve doğru bilgiler ışığında gerçekleştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 'Akademi-Lise Buluşmaları' etkinlikleri başarıyla tamamlandı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik kapsamlı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Üniversitemizden 54 akademisyenin aktif katılım sağladığı etkinliklerde, 37 farklı bölüm ve program hakkında bilgilendirme yapıldı.

2 binin üzerinde lise öğrencisine ulaşıldı

Toplam 52 programın düzenlendiği Akademi-Lise Buluşmaları çerçevesinde 2 binin üzerinde lise öğrencisine ulaşılarak, öğrencilerin kariyer planlamalarına yön verecek nitelikli bir rehberlik hizmeti sunuldu. Etkinlikler süresince akademisyenlerimiz tarafından aktarılan güncel ve doğru bilgiler sayesinde öğrencilerin üniversite ve meslek tercihleri konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Program sonunda gerçekleştirilen değerlendirme anketlerinde elde edilen yüzde 90'ın üzerindeki memnuniyet oranı, etkinliklerin öğrenciler nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı