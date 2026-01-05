Haberler

BŞEÜ'de satranç etkinliği gerçekleştirildi

BŞEÜ'de satranç etkinliği gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen satranç etkinliği, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte satranç branşının temelleri, oyun kuralları ve organizasyonları hakkında eğitimler verildi ve, üniversiteler arası satranç müsabakalarında BŞEÜ'yü temsil edecek ekip belirlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından satranç etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi İnternet Merkezi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Satranç branşının tanıtımı ve üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, satranç konusunda uzman personeller nezaretinde satranç branşının temelleri, oyun kuralları, müsabaka organizasyonları gibi konularda anlatımların yapıldığı ve uygulamaların gerçekleştirildiği renkli bir etkinliğe sahne olan bu çalışma, öğrenciler tarafından da beğeni ve ilgi ile tamamlandı.

Etkinlik, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mart ayında gerçekleştirilecek Üniversiteler Arası Satranç Müsabakalarında BŞEÜ'yü temsil edecek ekibin belirlenmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Milyonlar merakla bekliyordu: İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi

Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi