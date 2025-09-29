Haberler

BŞEÜ'de Kurumsal Akreditasyon Programı Bilgilendirme Sunumu Yapıldı

BŞEÜ'de Kurumsal Akreditasyon Programı Bilgilendirme Sunumu Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. 2024 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlıkları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, senato ve yönetim kurulu üyeleri, kalite komisyonu üyeleri, çalışma grubu başkanları, daire başkanları, merkez müdürleri, koordinatörler ile ilgili akademik ve idari birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2024 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) kapsamında yapılması gereken hazırlıklar, birimlerin görev ve sorumlulukları ile KAP sürecinin işleyişine ilişkin detaylar ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.