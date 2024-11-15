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BŞEÜ'de Atık Yağların Rafinasyonunda Hidroişlem Teknolojisi Paneli Düzenlendi

BŞEÜ'de Atık Yağların Rafinasyonunda Hidroişlem Teknolojisi Paneli Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen seminerde atık yağların rafinasyonu ve hidroişlem teknolojileri hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, özel sektör temsilcisi Ali Gül tarafından çevre dostu uygulamalar ve istihdam fırsatları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Atık Yağların Rafinasyonunda Hidroişlem Teknolojisi' paneli düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, özel bir sektörün tarihçesinden, kullanılan teknolojiden, yatırım ve istihdam imkanları, işletme kapasitesinden, saha ve üretim miktarlarından ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinden bahsedildi. Özel bir sektörün Şefi Ali Gül'ün konuşmacı olduğu seminerde atık madeni yağ, API baz yağ grupları, distilasyon ve hidroişlem üniteleri anlatılarak kontrol sistemleri ve otomasyon süreçlerine dair bilgilendirmelerde bulunuldu. Kimya Teknolojileri Bölümü, Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü, Metalurji Bölümü ve Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından

Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından Ali Gül'e teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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