BŞEÜ'de Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

BŞEÜ'de Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, personelin afet bilincinin artırılması amacıyla 'Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimde teorik bilgiler verilirken, uygulamalı olarak yangın söndürme teknikleri uygulandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), merkez kampüsünde görev yapan personele yönelik 'Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BŞEÜ merkez kampüsünde görev yapan personele 'Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde, afet bilincinin geliştirilmesi ve muhtemel yangın durumlarında doğru müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi amacıyla teorik ve uygulamalı bilgiler sunuldu. İlk olarak verilen teorik eğitimde; deprem, yangın, sel ve heyelan gibi afet türleri, alınması gereken önlemler ve kriz anında yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimin ardından, açık alanda kontrollü bir yangın senaryosu uygulanarak personellere yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, yangın tüpü kullanımı başta olmak üzere müdahale becerilerini doğrudan deneyimleme fırsatı buldu.

Bu kapsamlı eğitim sayesinde, üniversite personelinin afet ve yangın gibi acil durumlar karşısında hazırlıklı olması ve doğru müdahale yöntemlerini bilmesi amaçlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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