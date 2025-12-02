Haberler

Bozyaka Hastanesi'nin Boşaltılması Tepkilere Yol Açtı

Güncelleme:
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iki ay içinde boşaltılacağı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek, bu durumun özel hastanelere rant sağlamak amacı taşıyabileceğini sorguladı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin iki ay içinde boşaltılacağı yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirterek, konuyla ilgili açıklama yaptı. Doğruyol, şunları söyledi:

"Şehir Hastanesi'nin yapılmasıyla birlikte depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması ve yenilenmesi gündemde olan Bozyaka Hastanesi ile ilgili, alınan karar gereği iki ay içerisinde boşaltılacağı yönünde bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Ancak Bozyaka Hastanesi o bölgeye hizmet veren bir hastanedir. Bozyaka Hastanesi'nin depreme dayanıksız olmasından daha öncelikli olan hastanelerimiz mevcuttur.

Bozyaka Hastanesi üzerinde bu kadar yoğunlaşmanın altında yatan gerçek, o bölgedeki özel hastanelere rant sağlamak mıdır? Bunu sormak istiyoruz. Aynı şekilde o bölgede vatandaşa hizmet eden bir diğer hastane Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'dir. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi zaten şu an itibarıyla yüzde 100 dolulukla çalışmaktadır. Yarın o bölgedeki vatandaşlara sadece Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmet vermesi mümkün değildir. Bozyaka Hastanesi'nin içinde bulunan R blokta hizmetin devam etmesi gerekmektedir. Daha önceden yenilenmiş olan Bornova Devlet Hastanesi'nde, hastane bahçesinde konteynerlerde hizmet verilmiştir. Bugün bu hizmeti tümden durdurma çabası nedendir? Bunu sormak istiyoruz. Mutlaka Bozyaka'da hizmet devam etmelidir. Bakanlık yetkililerimize sesleniyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
