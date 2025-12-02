Bozyaka Hastanesi'nin Boşaltılması Tepkilere Yol Açtı

(İZMİR) – Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Bozyaka Hastanesi'nin iki ay içinde tamamen boşaltılacağı yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirterek "Bozyaka Hastanesi üzerinde bu kadar yoğunlaşmanın altında yatan gerçek, o bölgedeki özel hastanelere rant sağlamak mıdır" diye sordu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin iki ay içinde boşaltılacağı yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirterek, konuyla ilgili açıklama yaptı. Doğruyol, şunları söyledi:

"Şehir Hastanesi'nin yapılmasıyla birlikte depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması ve yenilenmesi gündemde olan Bozyaka Hastanesi ile ilgili, alınan karar gereği iki ay içerisinde boşaltılacağı yönünde bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Ancak Bozyaka Hastanesi o bölgeye hizmet veren bir hastanedir. Bozyaka Hastanesi'nin depreme dayanıksız olmasından daha öncelikli olan hastanelerimiz mevcuttur.

Bozyaka Hastanesi üzerinde bu kadar yoğunlaşmanın altında yatan gerçek, o bölgedeki özel hastanelere rant sağlamak mıdır? Bunu sormak istiyoruz. Aynı şekilde o bölgede vatandaşa hizmet eden bir diğer hastane Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'dir. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi zaten şu an itibarıyla yüzde 100 dolulukla çalışmaktadır. Yarın o bölgedeki vatandaşlara sadece Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmet vermesi mümkün değildir. Bozyaka Hastanesi'nin içinde bulunan R blokta hizmetin devam etmesi gerekmektedir. Daha önceden yenilenmiş olan Bornova Devlet Hastanesi'nde, hastane bahçesinde konteynerlerde hizmet verilmiştir. Bugün bu hizmeti tümden durdurma çabası nedendir? Bunu sormak istiyoruz. Mutlaka Bozyaka'da hizmet devam etmelidir. Bakanlık yetkililerimize sesleniyoruz."