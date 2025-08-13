Bozüyük'te YKS Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Öztürk'e Ziyaret

Bozüyük'te YKS Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Öztürk'e Ziyaret
Bozüyük ilçesinde 2025 YKS'yi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kaymakam Adem Öztürk'ü ziyaret ederek başarı ödüllerini aldılar. Kaymakam, öğrencilere hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2025 YKS de ilçede başarılı olan öğrenciler Kaymakam Adem Öztürk'ü ziyaret ettiler.

Dil ve sözel alanında ilçe 1'incisi olan Kumral Abdal, anadolu lisesi öğrencisi Asya Turgut, anadolu lisesi öğrencisi İlayda Kaya, sayısal alanda ilçe 1'incisi olan fen lisesi öğrencisi Merve Eti ile eşit ağırlık alanında ilçe 1'incisi olan fen lisesi öğrencisi Ceylin Kurhan, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'e ziyarettte bulundu. Kaymakam Öztürk, öğrencilere hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Okul Müdürleri Levent Sağıroğlu ve Harun Tatlılıoğlu da ziyarette yer aldı. - BİLECİK

