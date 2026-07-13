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Bilecik'te işyerleri ve vatandaşlara güvenlik uyarısı

Bilecik'te işyerleri ve vatandaşlara güvenlik uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, işyerleri ve vatandaşlara hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı, KADES uygulamasını tanıttı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işyerleri ve vatandaşlara güvenlik uyarısı yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince İsmet İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerleri ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler, sahte para kullanımına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, dolandırıcılık yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Ekipler, genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirerek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini amaçladı. Çalışma sırasında broşür dağıtımı da yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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