Bozüyük'te şehitler anısına fidan dikimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehitler ve gaziler için mevlit programı düzenlendi, ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bozüyük Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Şehitlerimiz ve gazilerimizin kültürel değerleri projesi" kapsamında geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlhan Ongan ve diğer şehitler anıldı. Program, şehitler adına düzenlenen mevlit ile başladı. Ardından Bozüyük ilçesinde yer alan 'Şehitler Ormanına' fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katıldı. - BİLECİK