Bozüyük'te polis 5 iş yerinde 38 vatandaşı sahte paraya karşı uyardı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri eski sanayi bölgesindeki 5 iş yerini ziyaret ederek 38 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara acil ihbar hattının kullanımı, dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Ekipler, bilgilendirme çalışması kapsamında broşür dağıtarak vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine ve sahte paraya karşı dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı