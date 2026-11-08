Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bozüyük'te polis 5 iş yerinde 38 vatandaşı sahte paraya karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük'te polis 5 iş yerinde 38 vatandaşı sahte paraya karşı uyardı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, eski sanayi bölgesindeki 5 iş yerinde 38 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler broşür dağıtarak acil ihbar hattı, dolandırıcılık yöntemleri ve sahte paraya karşı uyarıda bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri eski sanayi bölgesindeki 5 iş yerini ziyaret ederek 38 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara acil ihbar hattının kullanımı, dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Ekipler, bilgilendirme çalışması kapsamında broşür dağıtarak vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine ve sahte paraya karşı dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 83 sitede yayınlandı.
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manavgat'ta madde etkisindeki genç caddede tahrayla hayali düşmanlara saldırdı! Kendini de yaraladı

Hayali düşmanlara tahrayla saldırdı! Yaralanan kendisi oldu
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim

Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un göbeğinde bomba alarmı! Ekipler sahaya indi
15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

15 katlı binada yangın paniği! Kendilerini can havliyle dışarı attılar