Bozüyük Abdullah Baba Vakfı'ndan Aşure Günü ikramı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Abdullah Baba Vakfı tarafından Muharrem ayının bereket ve paylaşma geleneğini yaşatmak amacıyla Aşure Günü'nde vatandaşlara bin kişilik aşure ikramında bulunuldu.

Bozüyük Kasımpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının önemine vurgu yapıldı. Vakıf yetkilileri, Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün İslam tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu mübarek günlerin toplumdaki dayanışma ve kaynaşma ruhunu güçlendirdiğini ifade ettiler.

Program sonunda aşure ikramına katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi. Bozüyük Abdullah Baba Vakfı, geleneksel hale gelen aşure ikramlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temenni edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı