Bozüyük Kaymakamı Öztürk, Yeni Eğitim Yılında Öğrencilerle Buluştu

Güncelleme:
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Eğitimin önemine vurgu yapan Öztürk, öğretmenlere ve öğrencilere destek sözü verdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle bir araya geldi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan ziyarette sınıfları gezen Kaymakam Öztürk, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Öztürk, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize kolaylıklar getirmesini temenni ediyorum. Eğitim, geleceğimizin en önemli teminatıdır. Bu süreçte öğretmenlerimize ve öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
