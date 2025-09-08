Bozüyük Kaymakamı Öztürk, Yeni Eğitim Yılında Öğrencilerle Buluştu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle bir araya geldi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan ziyarette sınıfları gezen Kaymakam Öztürk, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Öztürk, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize kolaylıklar getirmesini temenni ediyorum. Eğitim, geleceğimizin en önemli teminatıdır. Bu süreçte öğretmenlerimize ve öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK