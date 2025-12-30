Haberler

Kaymakam Öztürk Okul Sporları Genç Erkekler Futsal grup maçlarını takip etti

Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçlarını takip ederek genç sporculara destek verdi. Protokol üyeleri, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçede düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçlarını yerinde takip etti.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkek Futsal grup maçlarını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız ile birlikte takip etti. Müsabakaları tribünden izleyen protokol üyeleri, genç sporculara başarılar dileyerek sporun ve okul sporları faaliyetlerinin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Karşılaşmaların centilmence ve büyük bir heyecan içerisinde geçtiği gözlendi.

Kaymakam Adem Öztürk, "Gençlerimizin sporla iç içe olması, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşıyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

