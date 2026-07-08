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Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı göreve başladı

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı göreve başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığı'na atanan Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından makamında kabul edilerek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığı görevine atanan Dr. Ahmet Naci Helvacı göreve başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığı görevine atanan ve görevine başlayan Dr. Ahmet Naci Helvacı'yı makamında kabul etti. Ziyarette, Bozüyük ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, Dr. Ahmet Naci Helvacı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin Bozüyük'e ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı ise; nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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