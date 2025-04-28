Bozüyük İlçe Müftülüğü Personel Toplantısı Gerçekleştirildi
Bozüyük İlçe Müftülüğü, Müftü Muammer Ölmez başkanlığında düzenlenen personel toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları ve gündemdeki konular hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantı sonrası din görevlilerine ikramda bulunularak sosyal etkileşim desteklendi.
Bozüyük İlçe Müftülüğü personel toplantısı, Müftü Muammer Ölmez başkanlığında Yeşilkent Kumralabdal Kur'an Kursu Çok Amaçlı Salonunda düzenlendi.
Toplantıda, Müftü Muammer Ölmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatlarını din görevlilerine aktardı ve gündemdeki konular hakkında bilgi verdi. Etkinlik sırasında personel arasında iletişim ve iş birliğini artıracak önemli görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
Toplantının ardından, din görevlilerine ikramda bulunuldu ve sosyal etkileşim desteklendi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel