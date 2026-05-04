Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Nihat Dönmez görevine başladı

Bozüyük'ün yeni İlçe Emniyet Müdürü Özgür Nihat Dönmez görevine başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bozdemir'de boşalan koltuğa Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özgür Nihat Dönmez atandı. Dönmez göreve başlamasının ardından ilk olarak İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti. - BİLECİK

